False esenzioni del ticket Asl. 5 indagati

CASAL DI PRINCIPE – La Procura della repubblica di Napoli nord ha chiuso le indagini su un giro di esenzioni ticket false. Coinvolti una famiglia di Brezza e una dipendente dell’asl, residente a Casal di Principe. Il pubblico ministero Onorati ha inviato notifica di conclusione delle indagini a 5 persone: F.P. di Casal di Principe, M.G., V.P., A.G. e D.G, tutti di Grazzanise, località Brezza.

Le ipotesi di reato contestate dalla Procura sono, a vario titolo, accesso abusivo al sistema informatico, truffa e falso. I fatti oggetto dell’inchiesta risalgono all’aprile 2016. Secondo l’ipotesi accusatoria, la dipendente Asl avrebbe utilizzato un’utenza intestata a una persona inesistente per accedere al sistema informatico dell’Asl e concedere l’esenzione dai ticket all’intera famiglia.

In questo modo, i quattro avrebbero risparmiato oltre 2mila euro in spese mediche. Il tutto, secondo l’accusa, grazie ad una autocertificazione falsa: per questo motivo viene contestata anche la truffa.