False invalidità civili, 4 assolti e due condannati

SAN MARCELLINO – La Seconda Sezione penale del Tribunale di Aversa Napoli nord ha emesso la sua sentenza sull’inchiesta relativa alle false invalidità civili per ottenere pensioni, indennità di accompagnamento e i benefici della legge 104. Due i condannati e 4 gli assolti. Caduta l’ipotesi corruttiva. I condannati sono Salvatore Ambrosio, 47 anni, medico di Caivano, 6 anni e 8 mesi, Cosimo Carbone, 32 anni di San Marcellino, 1 anno e 8 mesi con sospensione della pena per entrambi. il reato di corruzione è stato derubricato in abuso d’ufficio. Assolti invece Pasquale Carbone, ex sindaco di San Marcellino, Benito Di Costanzo, 59 anni di Pastorano, Michele Russo, 63 anni di Lusciano, titolare di un Caf e Giuseppe Di Costanzo, 61 anni di Casapesenna.