FALSE PRESCRIZIONI. Richiesta di rinvio a giudizio per noti medico e farmacista. Presunta truffa da…

SAN CIPRIANO/MADDALONI (Tina Palomba) – Un medico e un farmacista insospettabili finiscono nei guai per truffa all’Asl di Caserta e falsificazioni di ricette mediche. Si tratta di Domenico Cioffo farmacista 30enne di Maddaloni e di Angelo De Laurentis medico di S. Cipriano di Aversa. I due, come si legge nel provvedimento del tribunale di Napoli Nord in cui gli è stata notificata la fissazione dell’udienza preliminare per il 20 novembre prossimo, avrebbero indotto in errore l’Asl di Caserta in ordine alla somministrazione di un farmaco, presentando un piano terapeutico a favore di C.M. con false prescrizioni mediche procurandosi un ingiusto vantaggio patrimoniale pari a 34 mila euro con pari danni anche per la persona offesa. L’udienza preliminare è stata fissata dinanzi alla dottoressa Patrizia Dongiacomo. Cioffo e De Laurentis sono assistiti dagli avvocati Pasquale Diana e Nando Letizia.