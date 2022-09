FALSI INVALIDI E PENSIONI. La procura vuole portare a processo 65 persone. TUTTI I NOMI

Si tratta del filone dell’inchiesta emersa nel novembre 2019 ricadente nella giurisdizione del tribunale di Santa Maria Capua Vetere. La seconda tranche è nelle mani dei pm della procura di Aversa-Napoli Nord

CASERTA – Era il novembre del 2019 quando la guardia di finanza aveva operato un blitz, figlio di un’indagine capace di scoperchiare un business legato alle invalidità e quindi alle relative pensioni erogate dall’INPS.

L’inchiesta, attualmente, si muove su due strade, una seguita dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere e l’altra dai pubblici ministeri della corte di Napoli Nord, con sede ad Aversa.

In queste ore, il PM sammaritano Sergio Occhionero ha visto fare un passo in avanti alla sua inchiesta, poiché il sostituto procuratore ha firmato l’avviso di conclusione indagini notificato a 65 persone per le quali è stato chiesto il rinvio a giudizio.

Per quanto riguarda il lato aversano delle indagini, è stato coinvolto anche l’ex sindaco di San Marcellino, Pasquale Carbone e una dipendente dell’INPS, ritenuta responsabile di aver percepito una somma di denaro, in cambio di accelerare il pagamento dei compensi. Le operazioni venivano portate avanti da alcuni CAF e professionisti dell’agro Aversano.

Qui sotto troverete i nomi delle 65 persone che hanno ricevuto l’avviso di conclusione indagine.

Dionigi Apicella 1953 Capua

Anna Simsmundo 1954 Portico di Caserta

Niko Fastampa 1989 Mondragone

Teresa Abate 1971 Lusciano

Salvatore Ambrosio 1975 Caivano

Maria Barbato 1964 Sant’Arpino

Enzo Amato Bassi 1959 San Nicola la Strada

Angelo Lorenzo Bovenzi 1954 Pignataro Maggiore

Antimo Buompane 1970 Capua

Raffaele Capasso 1959 Orta di Atella

Raffaele Catanzano 1954 Mondragone

Marta Ceci 1954 Caserta

Claudio Marco Cilindro 1982 Trentola Ducenta

Mariapaola Consolazio 1964 Capua

Rosa Conte 1994 Lusciano

Annamaria Cusaniello 1960 Castel Morrone 1960

Carmela D’Addio 1959 San Felice a Cancello

Annamaria D’Agostino 1977 Mondragone

Antonietta D’Aiello 1959 Caserta

Cristina D’Alonzo 1964 Sparanise

Antonio De Spirito 1956 Carinola

Elide De Caprio 1983 Presenzano

Giuseppe Diana 1971 Villa Literno

Paolo Di Iorio 1972 San Nicola la Strada

Maria Grazia Di Monaco 1956 San Prisco

Antonio Di Puorto 1957 Casal di Principe

Giulio Fasano 1972 Frignano

Domenico Fastampa 1965 Mondragone

Luigi Fraglio 1960 Succivo

Giovanni Iacobone 1954 Capriati al Volturno

Maddalena Iannotta 1965 San Prisco

Antonio Izzo 1955 Capua

Maria Jeremias 1963 Carinola

Francesca Lagnena 1960 Capodrise

Antonio Lo Celso 1958 Melito

Francesca Macchia 1953 Aversa

Rita Maisto 1958 Sant’Arpino

Maria Masiello 1955 Teano

Filomena Mastropietro 1957 Maddaloni

Carmela Iannitti Merola 1956 San Prisco

Maria Natale 1955 Caivano

Vittoria Napolano 1960 Carinola

Alberto Silvano Pagano 1960 Sparanise

Antonietta Pennacchio 1953 Pontelatone

Maria Pezone 1941 Aversa

Rosa Picone 1965 Teverola

Giuseppe Piccola 1957 Trentola Ducenta

Antonella Russo 1970 Capua

Francesco Russo 1967 Santa Maria La Fossa

Giovanni Russo 1970 Capua

Giuseppe Sanfelice 1959 Mondragone

Fedele Sarao 1959 Tora e Piccilli

Clotilde Savastano 1969 Cancello Arnone

Rosa Sbordone 1958 San Prisco

Angelo Sconcia 1954 Alife

Amelia Simeone 1954 Teano

Vincenzo Ciro Sparaco 1966 San Cipriano d’Aversa

Mario Vecchiarelli 1976 Maddaloni

Nicola Villano 1970 San Marcellino

Luigi Vinciguerra 1955 Bellona

Federico Bernardo 1957 Vitulazio

Emanuele Paolo Terranova 1957 Aversa

Giuseppe Ucciero 1954 Villa Literno