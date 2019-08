Famiglia rom stanata in via Napoli. Allertati i servizi sociali per tre minori

SANTA MARIA A VICO – Una famiglia di Rom si era stanziata in una casa abbandonata e pericolante di via Napoli a Santa Maria a Vico. Oggi pomeriggio i carabinieri della stazione di Santa Maria a Vico e della Compagnia di Maddaloni li hanno stanati. I due adulti erano accompagnati da 3 bambini, minori di 14 anni, che erano arrivati con un camion, materassi e beni di prima necessità.

Sequestrato il furgone senza copertura assicurativa mentre sono stati allertati i servizi sociali per i tre figli. Foglio di via obbligatorio per tre anni dal comune di Santa Maria a Vico per i due adulti.