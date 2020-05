SAN NICOLA LA STRADA – Continuano a ritmo serrato i controlli da parte del personale della polizia municipale di San Nicola la Strada in città. Gli agenti chiamati a verificare che tutti i cittadini indossassero la mascherina e che non ci fossero assembramenti, così come disposto per il rispetto della Fase 2, hanno sorpreso un venditore ambulante a svolgere l’attività di vendita nonostante il divieto. Per l’uomo è scattata la multa di 533 euro.