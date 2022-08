Fermati poco prima dell’assalto alle Poste. CONDANNATO 29ENNE CASERTANO E IL SUO COMPLICE. IL NOME

AVERSA – La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi presentati da Antonio Caso di Napoli, 46 anni e Mario Esposito, 29 anni, originario di Aversa che chiedevano di valutare l’omessa motivazione sulla sussistenza di cause di proscioglimento.

Ma gli ermellini hanno confermato la sentenza. I due vennero arrestati dalla polizia nel 2021 per rapina aggravata in concorso: avevano provato a svaligiare le poste di via Pola a Ravenna. Fu ritrovata anche una valigetta nella quale c’erano una scacciacani modello Beretta e alcune fascette da elettricista, che sarebbero state usate per immobilizzare i dipendenti. I due avevano già agito con il volto travisato da mascherine e cappelli.

La polizia li ha seguiti per giorni, finché non ne è stata accertata la presenza in città e scoperto l’intento: quello di rapinare le posta di via Pola. I due furono presi proprio mentre cercavano di entrare nell’ufficio postale, già mascherati, pronti per l’assalto.