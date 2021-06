SANTA MARIA A VICO – Fiamme in un terreno incolto all’altezza della zona Fruggieri lungo la Nazionale Appia, in via Canalone. Non si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco in quanto le fiamme, fortunatamente contenute, sono state domate da una squadra della protezione civile locale. Tra le probabili cause potrebbero esserci le elevate temperature di questi giorni.