Fine consiliatura, Mastroianni molla Mirra. Si è dimessa l’assessora Gabriella Gatto

Qui sotto il testo integrale del suo comunicato stampa

S.MARIA C.V. – Due anni fa gli amici, Arturo Bolognese (primo dei non eletti nella lista civica Ora) e il consigliere comunale Salvatore Mastroianni (eletto nella stessa lista civica), mi chiesero, per la stima umana e professionale che nutrono nei miei confronti, di accettare la nomina ad assessore nella giunta guidata dal sindaco Antonio Mirra, nomina che avvenne il 29 agosto del 2019. Attualmente i componenti della lista civica Ora da me citati e il primo cittadino stanno intraprendendo strade politiche diverse e l’avvicinarsi della campagna elettorale, con ciò che inevitabilmente ne consegue, non mi permette di continuare a svolgere serenamente il mio lavoro. Per questo motivo ho deciso di rassegnare le mie dimissioni. Lascio comunque a pochi mesi dalla scadenza del mio mandato, circostanza che mi ha permesso di portare a termine la gran parte dei progetti a cui tenevo.