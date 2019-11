Fingono incidente poi picchiano l’automobilista davanti alla moglie

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Sabato sera al confine tra Santa Maria Capua Vetere e Capua un automobilista è stata pestato da un gruppo di rom, al termine di un litigio. Secondo quanto raccontato sulla pagina Ciò che vedo in città SMCV, che ha riportato la testimonianza della moglie dell’uomo, la loro vettura sarebbe stata affiancata da quella degli stranieri in via del Lavoro a Santa Maria Capua Vetere.

I rom lamentavano danni all’auto provocati per un incidente in realtà mai avvenuto. L’uomo ha replicato duramente ed è stato colpito da due stranieri alla bocca e alla fronte. L’automobilista era sanguinante, mentre il gruppetto si è dileguato. Fortunatamente l’uomo non è grave.