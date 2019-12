Finisce con l’auto in una scarpata. Salvato 60enne

CONCA DELLA CAMPANIA/ROCCAMONFINA (d.l.) – La fortuna ha voluto che il sindaco di Conca Della Campania, David Simone, si trovasse in transito lungo la strada che collega Sessa Aurunca con Mignano Montelungo. E’ stato cosi che si sono allertati i soccorsi attivati dal comandante della Polizia Municipale Marco Capezzuto, a sua volta allertato dal sindaco. Una piccola utilitaria poco prima era precipitata in una scarpata e il conducente, un 60enne di Roccamonfina, è rimasto incastrato nell’abitacolo con l’autovettura ,alimentata con il gas gpl, ancora in moto. Il comandante dei caschi bianchi senza esitare un attimo è riuscito a spegnere il veicolo e ad estrarre l’uomo dall’auto tramite il portellone posteriore. Per il guidatore Menditto Franco si è reso necessario il trasportato presso l’ospedale San Rocco di Sessa Aurunca per i necessari accertamenti.