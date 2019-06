Finisce in carcere il rumeno che nella notte ha minacciato dei connazionali con una pistola ‘Mondial 22’

SAN CIPRIANO D’AVERSA – In San Cipriano d’Aversa, nel corso della notte, i carabinieri del comando Stazione di Casal di Principe hanno tratto in arresto Zabava Vasile, cl. 82, rumeno, ritenuto responsabile di minaccia aggravata, ricettazione e porto abusivo di arma clandestina con matricola abrasa. L’uomo, a seguito di perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di una pistola a tamburo cal. 22 marca “mondial” con matricola abrasa e 4 colpi, il tutto occultato nella stanza bagno.

Il Zabava, nelle ore precedenti la perquisizione, in via circumvallazione di Casal di Principe, a bordo della sua auto, avrebbe minacciato, verosimilmente per futili motivi, tre connazionali suoi conoscenti alla guida di altro veicolo, per poi darsi alla fuga.

L’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di S.M.C.V..