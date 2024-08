Fioccano concessioni in sanatoria, ma sul comune l’ombra dell’inchiesta su abusi edilizi

CASAGIOVE (Debora Carrano) – Se è vero che dalla procura di Santa Maria Capua Vetere continuano le indagini su presunti illeciti edilizi, per i quali è stato disposto un accertamento, è anche vero che questi giorni di fine agosto sono caratterizzati da una serie di richieste all’ufficio tecnico da parte di costruttori e residenti privati che intendono regolarizzare i propri fabbricati.

Diversi i permessi di costruire in sanatoria firmati da Nicola Di Rienzo, dirigente dell’ufficio tecnico comunale, proprio nelle ultime ore. Tra gli ultimi, ci sono gli interventi richiesti e concessi per alcuni immobili, per la maggior parte adibiti a civile abitazione, ubicati in via Siena e via Marconi.

Intanto, sull’indagine della procura sui vecchi abusi edilizi, la minoranza consiliare sta predisponendo apposita interrogazione al fine di comprendere quali sono gli adempimenti messi a punto dall’Utc tesi ad aiutare le indagini avviate dalla magistratura.