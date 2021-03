Focolaio COVID in carcere. Chiesta visita ispettiva su rispetto protocolli anti contagio

CARINOLA – “Abbiamo chiesto una visita ispettiva da parte del provveditorato competente nel carcere di Carinola dopo l’esplosione del focolaio di Covid-19“. Lo ha detto a LaPresse Emilio Fattorello, segretario nazionale del SAPPE (Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria) e responsabile per la Campania, dopo la morte per Coronavirus di tre agenti.

“Stiamo verificando se tutti gli interventi siano stati realizzati. Vogliamo che venga stabilita se sia stata garantita o meno la contestuale applicazione dei protocolli anti-Covid e di tutte quelle norme previste per garantire la sicurezza degli agenti. In base alla risposta, che chiediamo sia motivata e documentata, decideremo come agire“.

Fattorello poi aggiunge: “Già prima dell’arrivo dell’epidemia, avevamo chiesto l’apertura di un tavolo regionale soprattutto per il carcere di Carinola, un carcere di ‘frontiera’ per la posizione geografica, quasi sempre dimenticato dalla politica. Il personale, anche da prima del focolaio, è sotto organico, soprattutto da quando è stato aperto il nuovo padiglione. Già si boccheggiava prima – spiega a LaPresse – il Covid è stata la mazzata finale“.