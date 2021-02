17enne accoltellato da un ragazzo di 16 anni casertano. Le risposte dalle telecamere del McDonald’s

CASAPULLA (red.cro) – E’ nelle telecamere del Mc Donald’s di via Vitruvio e in quelle sull’intera strada che si cercano i volti degli altri ragazzini che ieri sera, intorno alle 19,30, hanno partecipato alla rissa in cui ha perso la vita Romeo Bondanese, morto all’ospedale Dono Svizzero dove era arrivato in condizioni disperate. Accoltellato all’inguine, il 17enne di Formia, calciatore in una squadra locale, avrebbe discusso per futili motivi con un 16enne della provincia di Caserta, precisamente di casapulla, rintracciato poco dopo e sottoposto a fermo di indiziato di delitto. Proprio lui, secondo gli investigatori, avrebbe impugnato la lama non ancora trovata: la stessa che avrebbe ferito anche un amico della vittima, sottoposto a un lungo intervento chirurgico per suturare una profonda lesione a una coscia e tuttora ricoverato con 60 giorni di prognosi. Il minorenne casertano, ferito anche lui a una mano, è stato poi accompagnato in un centro di accoglienza per minori