TEANO. Forum Giovani, polemiche per le “sponsorizzazioni” politiche alle liste

TEANO (Pietro De Biasio) L’elezione del Forum dei giovani al centro delle polemiche. Intorno all’organismo che dovrà nascere, si registrano movimenti “politici” con capibastone di ogni sorta, che si sono tuffati nel forum giovanile promuovendo giovani e sponsorizzando liste. La lista Together interviene pubblicamente in risposta alle accuse sollevate di “vicinanza” ad esponenti dell’attuale amministrazione al fine di screditarne l’indipendenza. In una nota inviata alla stampa si legge:

La lista Together dall’inizio della campagna elettorale ha cercato di vivere questi giorni lontani dalle testate giornalistiche, concentrandoci sulle richieste dei ragazzi che chiedevano incontri e che hanno riempito di affetto e stima le nostre serate ma, dopo i vari attacchi giornalistici ci sentiamo in dovere di dar voce alle nostre perplessità ed informare i lettori. È importante ricordare l’inizio di questa avventura iniziata nel mese di ottobre, con assemblee pubbliche alle quali partecipavano anche alcuni componenti dell’attuale lista “Resisti…Amo” ma dopo vari incontri finalizzati alla nascita di una lista unica e compatta, qualcosa è andato storto e così abbiamo intrapreso strade differenti. Questa “rottura” non è nata da divergenze su temi o su problemi riguardanti la realtà giovanile, questa rottura è stata la spiegazione a tante perplessità nate all’interno delle assemblee, è stata la risposta ad atteggiamenti di protagonismo e agli attacchi gratuiti che hanno coinvolto alcuni componenti della nostra lista. Nelle ultime settimane siamo stati ricollegati ad esponenti dell’attuale amministrazione al fine di screditare la nostra indipendenza e sminuire l’interesse dei ragazzi; siamo stati attaccati per ideologie politiche al fine di sollevare qualche polverone su qualche “incompatibilità” inesistente; pur di screditare il nostro essere sono stati tirati in ballo rapporti di amicizia decennali tra alcuni componenti della lista Together e rappresentanti dell’attuale amministrazione senza prima riflettere sugli innumerevoli rapporti di parentela o di rapporti politici perfettamente intrecciati nella lista “Resisti…Amo”. Ma, mentre noi leggiamo questi racconti, vengono pubblicizzati mezzo stampa e non solo, volantini utilizzando in modo forviante e senza patrocinio il logo istituzionale del Comune di Teano e della Regione Campania ma si sa, in campagna elettorale la linea tra il lecito e illecito è sempre molto sottile. Nel frattempo, noi continueremo ad interfacciarci con i tanti giovani che stanno riponendo in noi fiducia e speranza per una realtà migliore, affinché il Forum dei Giovani diventi casa per tutti, una casa dove si cresce insieme e si fa gruppo, dove si impara a vivere e dove si costruisce un futuro migliore. Per noi è questa la Politica che dovrebbe fare il Forum. Queste sono le aspettative di ognuno di noi, ben lontane dall’idea di carriera politica, di compromessi deleteri, di politica di divisioni, perché dove esiste tutto questo non può esistere il Forum dei Giovani.