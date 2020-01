CARINARO (Lidia e Christian de Angelis) – Furto sventato presso il distributore di benzina a Carinaro. Nei giorni scorsi giorni, una banda di ladri a bordo di una Fiat Multipla nera, hanno preso di mira un camion in sosta presso il distributore di carburanti “Barbato Francesco SAS” per depredarlo. Immediatamente i vigilantes dell’istituto BOR, avendo notato la scena dalle telecamere, hanno messo in fuga i banditi che sono scappati.