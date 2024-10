FOTO E VIDEO MADDALONI. Razziata la tabaccheria Alexander in viale della Libertà. Danno da 30mila euro

Erano in 5. Il bottino è composto da stecche e pacchetti di sigarette, soldi in cassa, monete in giacenza per favorire resti o cambi, pacchi di gratta e vinci e tutto quanto sono riusciti a portar via



MADDALONI – Un furto veramente ingente è stato messo a segno intorno alle ore 3 del mattino di giovedì scorso nella tabaccheria Alexander di Filippo Izzo in viale della Libertà di Maddaloni.

Arrivando con un’auto di grossa cilindrata di colore scuro, 5 malviventi (di cui uno presumibilmente rimasto al volante) e coperti da passamontagna hanno in circa 5 minuti svaligiato l’intero scaffale di sigarette e tutte quelle a deposito. Una modalità sempre più frequente per introdursi nel locale commerciale: flex alla mano, in 1 minuto e mezzo circa hanno tagliato con destrezza la serranda ad altezza intermedia e azionato la leva per alzarla interamente introducendosi con 3 o 4 vasconi raccoglitori dove hanno, con velocità “professionale”, raccolto il bottino: stecche e pacchetti di sigarette, cassa, monete in giacenza per favorire resti o cambi, pacchi di gratta e vinci e tutto quanto sono riusciti a portar via. Nonostante l’allarme scattato hanno imperturbati continuato arrecando un danno di circa 30 mila euro.

Dalle

telecamere possiamo assistere a ciò quanto è avvenuto.La sicurezza in provincia di Caserta resta un prioritario punto di programma politico-amministrativo ed una necessità per i tanti operatori commerciali che subiscono grandi perdite economiche nonché per la sicurezza dei cittadini che spesso si trovano travolti da episodi di delinquenza con esecutori spesso stranieri e informatori del luogo.



Le Forze dell’Ordine, Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza fanno molto, ma ancora lontano è raggiungere l’obiettivo di eliminare queste bande di delinquenti che le indagini della Magistratura dovrebbero assicurare alla Giustizia.

La città di Maddaloni da settimane è davvero vessata da queste incessanti incursioni delinquenziali.