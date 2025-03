FOTO E VIDEO S.MARIA C.V. Sabato sera di fuoco in zona anfiteatro. Incidente tra quattro auto

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

Vigili del Fuoco, Polizia Municipale e Carabinieri sul posto

S.MARIA C.V. – Ieri sera, intorno alle 20:30, si è verificato un incidente in piazza Adriano a Santa Maria Capua Vetere, nella zona dell’anfiteatro. Quattro le auto coinvolte, ma fortunatamente non si sono registrati feriti, anche se l’accaduto ha creato momenti di grande spavento per i conducenti.

L’incidente è stato causato da una mancata precedenza tra due veicoli: uno proveniente dal lato del distributore Gaffoil e l’altro che usciva dalla strada laterale all’anfiteatro. La violenza dell’urto ha provocato una serie di tamponamenti a catena: una delle auto in movimento ha colpito una Fiat 500 che era parcheggiata, mentre un altro veicolo ha tamponato, ma in modo meno violento, una quarta auto.

Particolare preoccupazione è stata suscitata dal fatto che uno dei veicoli coinvolti era alimentato a GPL. A seguito del violento impatto, dal vano motore è fuoriuscito del fumo, suscitando il timore di un’esplosione. Il conducente della vettura, preoccupato per la situazione, ha immediatamente allertato i soccorsi chiamando il 115. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno prontamente messo in sicurezza l’auto a GPL, evitando il peggio.

Oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti due pattuglie della polizia municipale di Santa Maria Capua Vetere e una dei carabinieri, per gestire la viabilità e i necessari rilievi del caso.