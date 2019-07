SAN FELICE A CANCELLO – La caldissima notte appena passata non ha lasciato scampo nemmeno alla natura che circonda il centro di San Felice a Cancello. Questa notte è andato in fiamme una porzione della collina in località Castello.

Poco dopo la mezzanotte sono intervenuti gli uomini del 115 di Caserta. I vigili del fuoco sono riusciti, in un paio d’ore, a sedare le fiamme che, però, hanno lasciato il segno sulla zona.