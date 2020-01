FOTO. INCENDIO ALLA CASA DI RIPOSO. Sono due anziane le vittime, l’ipotesi sulle cause

CARINOLA – Sono state spente le fiamme che hanno interessato una casa di riposo a Carinola. Al momento l’intervento dei Vigili del fuoco e’ ancora in corso ma la situazione sarebbe sotto controllo. Nell’incendio hanno perso la vita 2 donne e 7 persone sono state tratte in salvo (LE FOTO), 4 delle quali sono rimaste ferite e trasportate negli ospedali di zona. Al momento, secondo quanto si apprende, la pista piu’ seguita sarebbe quella del rogo scoppiato per cause accidentali. Le vittime sono Emma Romagnolo e Anna Penna, di 80 anni e 56 anni. La prima è residente a Sant’Andrea del Pizzone, l’altra a Sant’Agata de’ Goti.