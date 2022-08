FOTO. LA SEGNALAZIONE. E’ tornata la banda di ladri dell’Alfa. Ecco gli appartamenti “sotto attacco”

GRICIGNANO D’AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) – La banda dell’Alfa cerca di depredare gli appartamenti di Gricignano.

Nelle scorse ore √® stata avvistata l’auto della famigerata banda di ladri d’appartamento, un’Alfa Romeo 147 di colore grigio, in possesso del gruppo che in questi mesi ha messo a segno numerosi furti in vari comuni dell’agro aversano.

I cittadini sono esasperati poiché questi malviventi hanno terreno fertile in questi giorni di vacanze, quando molti sono gli appartamenti vuoti e i ladri possono agire anche in pieno giorno.