CURTI (T.P.) – Momenti di paura a Curti, pochi minuti fa, in via Vittorio Veneto. Una persona anziana ha lasciato la sua Peugeout per recarsi al vicino ufficio postale, al ritorno l’ha trovata in fiamme. Potrebbe essere stato un corto circuito. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani che però in quel momento non avevano un estintore e quindi hanno dovuto attendere l’arrivo dei vigili del fuoco che hanno subito domato le fiamme.