Frana sui binari. STOP alla circolazione dei treni per 24 ore

PIEDIMONTE MATESE – Sospesa la tratta ferroviaria Napoli-Piedimonte a causa di una frana avvenuta sui binari tra Alvignano e Dragoni. I lavori per il ripristino, fanno sapere dal gruppo Eav, dureranno per l’intera giornata di domani, 23 dicembre. Il servizio ferroviario sarà sostituito per l’intera giornata con un servizio automobilistico sostitutivo della ditta “AM” Autoservizi Meridionali.

I punti di fermata saranno istituiti:

PIEDIMONTE – Davanti la Stazione Ferroviaria di Piedimonte

ALIFE – Altezza P.L.

DRAGONI – S.S. 158 ingresso stazione

ALVIGNANO – S.S. 158 ingresso stazione

VILLA ORTENSIA – S.S. 158 ingresso stazione

CAIAZZO – Piazza Porta Velere

PIANA DI MONTE VERNA – S.S. 158

PONTELATONE – S.S. 158 ingresso stazione

TRIFLISCO – S.S. 158 deviazione S. Angelo in Formis

S. ANGELO IN FORMIS – Via Galatina altezza distributore AGIP

ANFITEATRO – Angolo Via dei Romani

SANTA MARIA CAPUAVETERE – Corso S. Francesco, altezza Piazza Aldo moro

CASERTA – Piazzale Stazione MCNE