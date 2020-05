Francesco Iovine, nipote di ‘o ninno. Stamattina l’addio nel cimitero di S.CIPRIANO

SAN CIPRIANO D’AVERSA – (Lidia e Christian de Angelis) Stamattina l’addio a Francesco Iovine, 29enne morto misteriosamente ad Ibiza. Dopo una prima data dei funerali del giovane nipote dell’ex boss O Ninno, Antonio Iovine, e a seguito della denuncia della famiglia contro ignoti con conseguente richiesta di esame autoptico sulla salma di Francesco, in Italia, non essendo chiara la dinamica della morte del 29enne, avvenuta lo scorso 29 marzo ad Ibiza, in Spagna, dove si dice sia avvenuta per un malore fatale che lo aveva portato, durante il ricovero in ospedale, ad una crisi respiratoria.

Queste spiegazioni non hanno mai convinto la famiglia del ragazzo, la madre, il fratello Oreste, la sorella Francesca, i quali tramite il loro avvocato hanno chiesto nei giorni scorsi l’esame autoptico, richiesta accettata dalla magistratura di Napoli Nord, disponendo lo stesso presso l’ufficio di medicina legale all’ospedale di Giugliano in Campania ad opera del professore Maurizio Municinò. L’esame è stato eseguito mercoledì.

La salma quindi è stata liberata per i funerali che si sono celebrati oggi sabato 2 maggio alle 11 presso il cimitero di San Cipriano d’Aversa.