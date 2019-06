Frode informatica internazionale da centinaia di migliaia di euro. 4 arresti

CASTEL VOLTURNO/CASAL DI PRINCIPE/CAPODRISE – Una frode informatica internazionale con base nel casertano, tra Castel Volturno, Casal di Principe e Capodrise. Questo il motivo che ha portato gli agenti della squadra mobile di Napoli ad eseguire un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di quattro persone, di nazionalità nigeriana e residenti tra Castel Volturno e Casal di Principe, e dell’obbligo di presentazione alla pg nei confronti di una donna di Capodrise.

Una delle persone arrestate, residente a Toronto in Canada, contattava gli istituti di credito mediante il sistema SpoofCard, e dunque mascherando il numero di telefono utilizzato. In questo modo si sostituiva ai titolari dei conti correnti procurandosi carte di credito che venivano poi smistate in diversi paesi, tra cui l’Italia, dove poi venivano utilizzate.

La truffa ha portato ad un indebito profitto di centinaia di migliaia di euro.