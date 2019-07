Frodi creditizie con furto d’identità: CASERTA al 6° posto a livello nazionale

CASERTA – Continuano a crescere le frodi creditizie perpetrate mediante furto di identità. Le rilevazioni presentate nella 28^ edizione dell’Osservatorio CRIF – Mister Credit sui furti di identità e le Frodi Creditizie evidenziano, infatti, che nel 2018 sono stati più di 27.000 i casi rilevati in Italia per una perdita economica complessivamente pari a circa 135 milioni di euro.

Sono stati 4448 i casi di frode registrati nel 2018, più di 12 al giorno. La Campania è la regione al primo posto, dunque con la maglia nera, davanti a Lombardia, Lazio e Sicilia. Nei capoluoghi di provincia, il maggior numero di frodi creditizie è stato registrato nella provincia di Napoli, con 2.777 casi (che la colloca al 1° posto nel ranking nazionale), seguita da Caserta, con 736 (in 6^ posizione) e da Salerno, con 658. Gli incrementi più consistenti rispetto alla precedente rilevazione riguardano le province di Salerno, con un eloquente +13,1%, di Caserta, con +9,7%, e Napoli, con +1,7%.



La distribuzione delle frodi per sesso evidenzia che la maggioranza delle vittime (il 61,6% del totale, per la precisione) è composta ancora una volta da uomini, con una incidenza in crescita rispetto all’anno precedente. Osservando la distribuzione dei casi per classi di età, dall’ultima rilevazione si nota una inversione di tendenza, con un forte incremento delle vittime con più di 60 anni di età (+14,7%), mentre diminuisce l’incidenza dei 31-40enni (-7,6%). In ogni caso, la fascia maggiormente colpita dal fenomeno rimane quella dei 41-50enni, con circa un quarto delle vittime. Il prestito finalizzato continua a fare la parte del leone, tra le tipologie di frode: incremento del +28% rispetto alla precedente rilevazione, arrivando a spiegare quasi 3 casi su 4, con un importo medio pari a 6.400 euro.