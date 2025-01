Furgone si schianta contro auto in sosta sulla Statale: 3 feriti

L’incidente questa mattina alle 7:00

SUCCIVO/GRICIGNANO D’AVERSA – È di tre feriti, uno in condizioni piuttosto serie, il bilancio dell’incidente avvenuto questa mattina alle 7:00 lungo la Statale 7 bis.

Per cause ancora in corso di accertamento un furgone si è scontrato con una vettura che era ferma senza conducente sul ciglio della carreggiata. Nella carambola coinvolta anche un’altra auto. Ad avere la peggio è stato il conducente del furgone, un 55enne stabiese che è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Moscati di Aversa.