CASERTA – Ladri in azione al cimitero di Caserta. Nel mirino dei malviventi sono finite alcune cappelle private ed anche il deposito della struttura di via Talamonti. Oltre a fare razzia di rame e dei tanti oggetti lasciati in ricordo dei defunti, i ladri hanno fatto anche danni importanti tra vetri rotti e strutture danneggiate. Sporta denuncia da parte del direttore del cimitero.