Furti in abitazione. Intercettata l’auto della banda di ladri: è un’Audi grigia

CAPODRISE – E’ stata individuata, dalla polizia locale, in più punti della città un’Audi A3 grigia e che potrebbe essere utilizzata da una banda di ladri che svaligiano appartamenti tra Napoli e Caserta. La foto, che è stata scattata da un software di rilevamento targhe in dotazione al sistema di videosorveglianza del Comune, da un controllo risulta essere intestata ad un uomo del Cosentino, già noto alle forze dell’ordine. Inoltre il mezzo è privo di copertura assicurativa ed è stata segnalata a Pomigliano, in provincia di Napoli.