Furto all’isola ecologica. Portati via cassoni scarrabili per un valore di 30mila euro

CALVI RISORTA – Ladri in azione, la notte appena trascorsa, nel territorio del comune di Calvi Risorta. I malviventi hanno operato all’interno dell’isola ecologica calena portando via due cassoni scarrabili. Un danno per il municipio guidato dal sindaco Giovanni Lombardi di circa 30mila euro. Sui fatti sono in corso le indagini condotte dai carabinieri della locale stazione dove è stata presentata denuncia. Un primo importante riscontro potrebbe arrivare dai video prodotti dalle telecamere di sorveglianza.