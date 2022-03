Furto con strappo. La vittima lo riconosce: 35enne in manette

VILLA LITERNO – Doppia ordinanza di arresto per Cristian Shiro De Luca. Il 35enne di Villa Literno è stato ritenuto responsabile di un ulteriore furto con strappo il 10 febbraio scorso a Villa Literno in via Vecchia Aversa ai danni di una donna dell’Est Europa. Secondo la Procura De Luca avvistó la donna, abbassò il finestrino della sua Fiat Punto di colore grigio ed afferrò con violenza la borsa della malcapitata per poi allontanarsi velocemente. La donna però riuscì a prendere il numero di targa così come un passante che, avendo assistito alla scena, prestò il primo soccorso alla donna. Qualche giorno prima, il 4 febbraio, si rese responsabile di un altro furto con strappo ai danni di un’anziana donna di San Marcellino.