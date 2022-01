Furto in auto. Rubato dispositivo medico: l’appello della vittima

LUSCIANO – Furto in una vettura in via della Libertà a Lusciano. A raccontare l’accaduto è la vittima che attraverso i social scrive: “Mi hanno sfondato il vetro posteriore dell’auto, rubandomi un borsello nero all’interno del quale inoltre ai documenti era custodito un apparecchio per la misurazione della glicemia. Chiedo gentilmente di aiutarmi se qualcuno ritrovasse il borsello con la strumentazione. La speranza è che i ladri lo abbiano buttato. Se lo ritrovate cortesemente consegnatelo presso il distributore AP di via della Libertà”. Esasperazione tra i cittadini dato che oramai questo tipo di furti si registrano quasi quotidianamente.