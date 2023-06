Furto nella villa in piena notte: banditi in fuga col bottino

In tre a volto scoperto hanno preso d’assalto l’abitazione in via Cimarosa.

CASAL DI PRINCIPE. A volto scoperto, senza alcun timore delle telecamere di sorveglianza, si sono introdotti nel giardino di una villa in via Cimarosa, in pieno centro, ed hanno portato via un monopattino ed una bici elettrica. Il furto è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì ed i filmati delle telecamere sono ora al vaglio delle forze dell’ordine, a caccia dei tre banditi. L’ennesimo furto in quel di Casal di Principe che crea sconcerto nella popolazione. I residenti pretendono maggiore sicurezza, sia da parte dell’amministrazione comunale, che delle forze dell’ordine.