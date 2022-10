Futsal Sidicina sconfitta nella partita d’esordio del campionato

TEANO (Pietro De Biasio) Esordio amaro nel campionato di serie A2 di calcio a 5 femminile per la Futsal Sidicina Cremisi. La formazione sidicina, inserita nel girone C, ha perso all’esordio in campionato. Presso il Centro Polisportivo “M.Acconcia” di Recale le ragazze di Pamela Gliottone hanno subito una pesante sconfitta e sono state travolte dalla forza dell’Asd Atletico Chiaravalle che si candida a grande favorita stagionale visto l’ottimo avvio. La Futsal Sidicina, priva di Linda Gambero tra le calcettiste di maggior talento nel ruolo di difensore, ha provato a tenere il ritmo delle avversarie, ma l’Atletico ha subito preso le misure alle sidicine ed è riuscito mettere a segno 8 marcature prima del triplice fischio. Rammaricato del risultato il Presidente Giovanni De Gennaro: “risultato troppo penalizzante per la Sidicina che ha dovuto fare a meno di Linda Gambero forte difensore. Comunque chiusa questa pagina, da stasera si riprende il lavoro per la dura trasferta in quel di Perugia il 23 ottobre, altra ottima squadra che cercheremo di affrontare nel modo e con la formazione migliore”. È sicuramente una sconfitta che brucia, tanto, ma la Futsal Sidicina tornerà subito a lavorare più carica di prima per andare a prendere i punti lasciati oggi contro l’Atletico Chiaravalle.