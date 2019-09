Gara di solidarietà per aiutare un papà a recuperare la vista e rivedere i 4 figli rimasti in Africa

SUCCIVO (Lidia e Christian de Angelis) – Gara di solidarietà per aiutare un padre africano a recuperare la vista e tornare nella sua Patria per rivedere la figlia appena nata. Da alcuni giorni sta facendo il giro del web, l’accorato e commovente appello di una signora di Succivo, che vuole aiutare un giovane africano, bravo ragazzo, padre di 4 bambini che si trovano in Africa con la madre. L’uomo purtroppo ha una grave patologia agli occhi, necessita di cure, e prima di perdere completamente la vista vorrebbe rivedere la figlia appena nata che si trova con la madre nel suo Paese, la Nigeria.

Ad aiutare questo giovane, una bellissima famiglia di Succivo, che da tempo ha adottato, in un certo senso questo ragazzo. Si chiede a chiunque abbia la possibilità di dare una mano affinchè si possa realizzare il sogno di un padre. Questo è la lettera appello di Carmela Miranda “Vi prego di leggere questo post fino in fondo. Il signore che vede in foto con mio figlio è Antony(Antonio) arrivò in Italia dodici anni fa, ed ogni mercoledì girava con il carrozzino per le strade di Succivo vendendo mollette, scocth ecc.Ogni mercoledì gli offrivo qualcosa da mangiare, lui sapeva dire solo “grazie”.. nel tempo, vedendo la sua buona educazione decidemmo di farlo salire in casa e pranzare con noi, a tavola puntualmente c’era un dizionario italiano\inglese.. Ce ne siamo fatte di risate per capirci. Così per anni ci ha fatto compagnia nei giorni di Natale, Pasqua..è stato anche al matrimonio di mio figlio. Cinque anni fa con mille sacrifici è riuscito ad andare in Nigeria dove lo aspettavano mogli e tre figli. Tornó in Italia dopo 3 mesi e felicissimo ci annunciò che la moglie era incinta e che se fosse riuscito a conservare i soldi per il biglietto sarebbe tornato in Africa per vedere la sua quarta figlia.Da due anni non vende più per le strade di Succivo poiché guadagnava pochissimo e decise di cambiare paese. Ci sentivamo telefonicamente e mi rassicurava della sua salute, mi mandava anche le foto della bellissima bimba.Venti giorni fa lo andai a prendere a Sant’Antimo per portarlo a casa nostra, e parlandogli mi accorsi che qualcosa non andava ai suoi occhi.Ieri, mercoledì 18 l’ho portato a visita dall’oculista Dottor Iovino di Orta e la situazione è gravissima, la pressione troppo alta agli occhi gli ha distrutto il nervo ottico, creando seri problemi anche all altro occhio rendendolo quasi cieco.Voglio ringraziare il Dottor Iovino che gli ha voluto regalare la visita.. Domani mattina proseguiremo con un altra visita al Cetac per RMN celebrale.Io insieme ai miei figli abbiamo deciso di regalargli il biglietto aereo per l’Africa, vogliamo che torni al suo paese per vedere almeno una volta la sua bambina che ormai ha compiuto quattro anni, prima che perda completamente la vista.Con questo post vorrei chiedere alle mamme “dei miei ragazzi ” qualche monetina da donargli, metterò un salvadanaio nello scuolabus; una nostra moneta in Nigeria vale tanto.Se qualcuno di buon cuore volesse donargli qualcosa può contattarmi.Il mio desiderio è di farlo tornare in Nigeria con qualche moneta in tasca, in modo tale da farlo stare sereno con i propri figli.-Grazie anticipatamente“.