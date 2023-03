Gestione e smaltimento illecito di rifiuti, lavoratori in nero e abusi edilizi: IL BILANCIO dei controlli interforze

Ammende per un totale di circa 65 mila euro

SAN PRISCO/CURTI/CASAPULLA – Si è conclusa una intensa settimana di controlli nella “Terra dei Fuochi” da parte di unità dell’Esercito Italiano e Forze dell’Ordine, che sulla base della programmazione della Cabina di Regia “Terra dei fuochi”, presieduta dall’Incaricato Filippo Romano, sotto il coordinamento delle prefetture di Napoli e Caserta, hanno controllato nel corso di tutta la settimana decine di attività commerciali, con un imponente dispiegamento di personale e mezzi, anticipato dalla ricerca e sorveglianza del territorio dagli Aeromobili a Pilotaggio Remoto e pattuglie a terra dell’Esercito oltre che dai droni dei Vigili del Fuoco e dal Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza. Mercoledì 8 marzo, il Raggruppamento “Campania” dell’Esercito Italiano, a guida Primo Reggimento Bersaglieri, insieme alle Forze di Polizia territoriali, ha operato con ordinanza della Questura di Caserta, nei comuni di: San Prisco, Curti e Casapulla. Le attività congiunte hanno visto impiegate pattuglie dell’Esercito, Carabinieri di San Prisco e Santa Maria C.V., Polizia Municipale di San Prisco, Santa Maria C.V., Casapulla e Curti, Guardia di Finanza Territoriale di Capua e Caserta, Polizia Metropolitana di Napoli, Carabinieri Forestali di Marcianise, ASL Caserta, ARPAC Caserta e ICQRF. A Curti, è stato disposto il sequestro di un’area di 500 mq al cui interno erano stoccati circa 300 mq di rifiuti ferrosi e di scarto edile, sempre a Curti, a seguito di un controllo presso un’azienda, in corso di accertamento sulle attività svolte, sono state riscontrate irregolarità riguardo contratti di alcuni lavoratori ed abusi edilizi, mentre un’attività commerciale è stata posta sotto sequestro. Durante l’operazione sono state identificate 20 persone di cui 4 denunciate per reati ambientali ed amministrativi, e una di queste, è stata sanzionata con ammende per un totale di circa 65 mila euro.