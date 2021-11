Gestivano le piazze di spaccio per conto dei Bellagiò: tredici condanne in Appello

La sentenza del giudice Loredana Acierno della quinta sezione della Corte d’appello di Napoli. Concesse le attenuanti al collaboratore di giustizia Plinio Restelli

SANTA MARIA CAPUA VETERE Sono state tredici le condanne comminate dalla Quinta Sezione della Corte d’Appello di Napoli, presieduta dal giudice Loredana Acierno , nei confronti di altrettanti imputati che gestivano le piazze di spaccio per conto del gruppo criminale dei Bellagiò di Santa Maria Capua Vetere.

Concesse le attenuanti per il pentito Plinio Restelli: per lui condanna a 5 anni di reclusione. Sconto di pena per Gabriele Ciano, condannato a 2 anni e 10 mesi; Carmine Fischetti, 4 anni e 5 mesi; Michele Gabriele, 3 anni e 4 mesi; Maurizio Palombi, 4 anni; Raffaele Terracciano, 3 anni. Confermata la condanna del primo grado per Donato Cataldo (2 anni e 8 mesi) e Rosario Rossetta (3 anni e 7 mesi). Ancora, Maria Antonia Cavalli, 2 anni e 10 mesi; Raffaele Cipullo, 2 anni; Aniello D’Alterio, 2 anni e 4 mesi; Giovanbattista Di Monaco, 2 anni e 10 mesi. Disposta la scarcerazione per Carmine Fischetti.