GRAZZANISE (T.P.) – Si trovava ai domiciliari per aver procurato lesioni alla mamma. Ieri sera ha minacciato pure il padre, ex custode del tribunale. Finisce in cella Luigi D’Isa per aggravamento della misura. Sono stati i carabinieri della radiomobile di Santa Maria Capua Vetere, diretti dal maresciallo Giuseppe Aiello, ad eseguire la misura questa mattina.