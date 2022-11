GIALLO A MARCIANISE. “Vogliono uccidermi, devo andar via”. Scompare giovane orafo del Tarì

Giovedì scorso, come tutti i giorni si è recato al Tarì, dove è impiegato quale orafo, ma dopo un paio di ore ha lasciato la sua scrivania. Al suo datore di lavoro ha solo detto che qualcuno voleva ucciderlo.

vero e proprio giallo, mentre si moltiplicano gli appelli della mamma Patrizia e di sua sorella Giuliana che, già nelle giornate antecedenti la scomparsa, avevano notato il nervosismo di Agostino.