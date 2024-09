Giallo sulle vittime di Mario Eutizia: sono state cremate

Loading...

Per entrambe le vittime, residenti a Latina, le uniche due di cui Eutizia ha fornito i nomi, non si potrà procedere alla riesumazioni. Impossibile riesumare i corpi, sono stati cremati

CASERTA – Impossibile svolgere accertamenti sul corpo di un’anziana donna assistita anche lei da Mario Eutizia, durante la sua permanenza a Latina, come badante. La donna è tra i quattro omicidi di cui il 47enne Napolitano si è dichiarato responsabile, uccisa con un mix di farmaci perché soffriva troppo.

C’è un ostacolo non di poco conto ed è rappresentato dal fatto che è impossibile riesumare la salma della vittima: il corpo è stato cremato. Anche la salma di un altro assistito, un 91enne di Latina, è stata cremata.

I fatti, a quanto pare, non risalgono al 2014 come riportato nelle dichiarazioni rilasciate dall’ex badante al pubblico ministero Annalisa Imparato della Procura di Santa Maria Capua Vetere, ma bensì alla fine del 2017. Questo é quanto emerge dalla ricostruzione dei rapporti di lavoro dell’uomo nel capoluogo pontino iniziati con un passaparola tra i parenti delle vittime certi di aver trovato in Eutizia persona fidata fino alla sconcertante confessione dell’uomo