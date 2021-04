Gioca “gratta e vinci” da 5 euro e porta a casa mezzo milione di euro. CASAL DI PRINCIPE fa festa

CASAL DI PRINCIPE (Lidia e Christian de Angelis) – Grande gioia in città per un fortunato cittadino di Casal di Principe risultato vincitore di mezzo milione di euro con un gratta e vinci di 5 euro, precisamente un biglietto de Il Miliardario. Lo ha comunicato proprio la Lottomatica. “Le regioni Campania e Emilia-Romagna premiate dal Gratta e Vinci con un premio di 500.000 euro per due giocatori. A Casal di Principe, in provincia di Caserta, la vincita è stata realizzata con il biglietto “Il Miliardario” mentre a Noceto, in provincia di Parma, è stata realizzata con il biglietto “Linea Vincente”. Tanti in paese fanno gli auguri e i complementi al fortunato baciato dalla dea bendata, per questa bellissima vincita.