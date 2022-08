GIORNALISMO CASERTANO IN LUTTO. E’ morto Giovanni De Stasio

FALCIANO DEL MASSICO – Per anni e anni, da collaboratore esterno, ha curato i servizi sulla politica casertana per il quotidiano napoletano “Il Mattino”.

Nell’ultimo periodo del suo impegno giornalistico, ha scritto per il quotidiano “Il Giornale di Caserta”, prima di dedicarsi ad un blog personale in cui ha potuto, ultimamente, continuare a coltivare la sua passione per il racconto politico. Il giornalismo locale piange la morte di Giovanni De Stasio di Falciano del Massico.

Era stato insignito del titolo di Commendatore della Repubblica. Nella sua vita va anche rimarcato l’impegno, profuso al tempo in nome dell’autonomia amministrativa del comune di Falciano del Massico, poi raggiunta, e per la valorizzazione dei prodotti materiali e immateriale dell’identità territoriale a partire dal Falerno.

I funerali si terranno alle 9:30 di Lunedì 29 Agosto nella chiesta di San Rocco e San Martino a Falciano del Massico.