Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. A S. MARIA C.V. inaugurata la “panchina rossa”

SANTA MARIA CAPUA VETERE (tp) – Alla presenza del presidente del tribunale, Gabriella Casella; dal Procuratore capo Maria Antonietta Troncone; dal sindaco Antonio Mirra e dal presidente del Consiglio dell’Ordine forense, Adolfo Russo in occasione della ‘Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne’ è stata inaugurata la ‘panchina rossa antiviolenza’ installata davanti al tribunale penale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), accompagnata anche da alcuni versi sulla donna scritti da William Shakespeare.

L’iniziativa, è stata organizzata da Pasquale Sticco, componente del Comitato per le Pari Opportunità in seno al Consiglio dell’ordine forense di Santa Maria Capua Vetere in sinergia tra il Comitato e l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Mirra. Presenti all’evento, anche il presidente della Camera Penale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), Francesco Petrillo; il presidente della Camera Civile, Roberto Santoro; gli assessori alle Pari Opportunità e alle Politiche sociali del Comune, Gabriella Gatto e Rosida Baia oltre ai componenti del Comitato pari opportunità dell’avvocatura sammaritana presieduto da Olimpia Rubino.