ARIENZO – Una donna incinta di pochi mesi, dopo aver accusato un malore, ha perduto il bambino. E’ successo ieri sera nella frazione Capodiconca di Arienzo. I parenti l’hanno trovata in bagno, in un lago di sangue. La giovane stata portata in ospedale. Date le sue condizioni, si è reso necessario l’intervento di un’ambulanza.