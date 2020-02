Giovane moglie scomparsa da giorni, la famiglia in ansia per lei

CASTEL VOLTURNO (Christian e Lidia de Angelis) – Appello disperato per ritrovare la moglie scomparsa da alcuni giorni. La donna, di origine ucraina, è scomparsa dal 26 gennaio 2020. Il marito della donna ha chiesto aiuto per far girare l’appello per ritrovare la moglie.

La sua scomparsa è stata anche denunciata ai carabinieri ed è stato chiesto l’aiuto anche a Chi L’ha Visto, trasmissione Rai. La donna vive con la famiglia a Castel Volturno, pare che forse la stessa si sia diretta a Caserta.

Questo l’appello per ritrovarla di un amico della coppia Claudio M. “Buonasera a tutti,mi permetto di mandare un messaggio sui Social riguardando questa Donna. È la moglie di un mio amico, si chiama ORYSYA LYSENKO,di origine Ucraina, il quale si è rivolto pure a me per cercare aiuto, la moglie stessa è andata via di casa 5 giorni fa.

È un periodo di tempo che la Donna sta dando segni evidenti di Inizio Depressione. Il marito, ha dovuto comunque porre denuncia per scomparsa, presso i Carabinieri. Ha anche fornito i dati della moglie alla nota trasmissione CHI LA VISTO. Mi auguro che presto torni ad abbracciare su tutti è che stia bene,anche se probabilmente è in stato confusionale…La Donna, come già detto è di origine Ucraina, ormai integrata da tanti anni in Italia. Ha una sorella, la quale è in cerca come tutti noi della sua scomparsa. Il marito,mi dice che le foto sono di qualche anno è che adesso è più snella, vivono a Castel Volturno,nei pressi della clinica LA PINETINA, dove si è allontanata.Mi dice anche che secondo lui si potrebbe trovare verso Caserta. Io ovviamente ho dato tutta la mia disponibilità,anche di notte nel ritrovamento della moglie. Quello che vi chiedo è di condividere questo post,con le due sue foto,è di dargli una mano soprattutto nel ritrovare questa Donna,che ha bisogno di essere aiutata nell’immediato. Grazie a tutti voi, ci conto. CHE DIO CI BENEDICA!”