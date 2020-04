Gira in auto con la droga e i soldi. Arrestato 55enne

CASERTA – In via dello Scalo di San Lorenzo, i carabinieri del Nucleo operativo della compagnia Roma piazza Dante, dopo aver notato un’auto percorrere la strada a velocita’ sostenuta, hanno deciso di controllarla. Il guidatore, un 55enne originario di Caserta, nascondeva, sotto il sedile lato guida, un involucro contenente 24 grammi di cocaina e 630 euro in contanti. Nel corso della perquisizione della camera di un b&b dove l’uomo risultava domiciliato a Roma, sono stati recuperati altri 310 euro. Anche per il 55enne e’ scattato l’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.