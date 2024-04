IL NOME. Gita in moto finisce in tragedia: 52enne batte la testa e muore sul colpo

L’incidente ha coinvolto un gruppo di centauri provenienti da Marcianise.

MARCIANISE/RIARDO. Un tragico schianto e la morte, lungo la provinciale che collega la Casilina con il Comune di Riardo.

A perdere la vita Luigi Petruolo, 52enne di Marcianise, autista in una ditta edile, residente in via Kennedy, al confine con il comune di Capodrise. L’uomo, in sella alla sua moto, avrebbe toccato un’altra motocicletta ed entrambi i conducenti avrebbero perso il controllo dei mezzi.

Luigi viaggiava da solo; sull’altra moto marito e moglie, anche loro di Marcianise, feriti in modo lieve. Nell’impatto Luigi avrebbe, invece, battuto la testa sul muro che costeggia la strada. I sanitari del 118 hanno fatto il possibile per salvarlo, ma l’uomo non ce l’ha fatta. Sul posto i carabinieri della stazione di Pietramelara che indagano sulle cause dell’incidente mortale.