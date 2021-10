SANTA MARIA A VICO – Tanto dolore a Santa Maria a Vico per la morte del 19enne Giulio Verlezza, deceduto dopo un drammatico incidente stradale avvenuto nella notte tra venerdì e sabato in via Stazione ad Airola (LEGGI QUI). La preside dell’istituto Majorana-Bachelet Pina Sgambato ha ricordato il ragazzo sui social, con questo messsaggio: “Giulio, che strazio! Un monello gentile ed educato, non amava tanto studiare, ma amava la scuola e la vita!”.