GOVERNANCE POLL. CASERTA. Carlo Marino perde altre 14 posizioni nella classifica di gradimento dei sindaci

CASERTA Se le classifiche dei grandi giornali economici contassero qualcosa, Carlo Marino sarebbe tornato a fare l’avvocato a tempo pieno da molto tempo. Non ce n’è stata una che, negli ultimi anni, non abbia inserito la città e anche la provincia di Caserta agli ultimi posti della nazione. E anche quando sono state pubblicate le graduatorie di gradimento dei primi cittadini, quelle di Carlo Marino sono state sempre tra le meno performanti.

Ma, siccome, soprattutto da noi, a causa delle dinamiche particolarissime che determinano la formazione del consenso elettorale, a decidere le elezioni sono le raccomandazioni, le gare d’appalto, gli aiutini e gli aiutoni che gli imprenditori danno, naturalmente con disinteresse e senza alcun doppio fine (naturalmente stiamo scherzano), Carlo Marino può farsi una sonora risata ogni volta che legge una classifica.

E così farà anche oggi con quella segnalataci dal consigliere comunale e provinciale Maurizio Del Rosso. “Marino 77esimo su 87 sindaci dei capoluoghi. Certo, poteva andare peggio. Il fondo della classifica Governance Poll del Sole24Ore è lontano 10 posti. Lì al 77esimo gradino della consueta classifica di gradimento dei sindaci c’è il primo cittadino di Caserta Carlo Marino. Non è certo una sorpresa – scrive Del Rosso -, per carità, ma può vantare un altro record: ha perso altre 14 posizioni dall’edizione dello scorso anno quando era “solo” 63esimo! Insomma, che questa sia un’Amministrazione disastrosa lo sanno tutti qui in città… ma ancora una volta lo certifica anche il più noto giornale economico nazionale. Poveri noi!”.

Sono in calo di consensi, rispetto alle percentuali con cui sono stati eletti, tra l’altro, sia il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, sia, in modo più contenuto, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. E’ il verdetto

del Governance Pool 2023 realizzato dal Sole 24 Ore che misura il gradimento degli amministratori locali.

Al decimo posto nella classifica nazionale dei sindaci, e primo tra quelli dei capoluoghi campani, c’è Clemente Mastella, con un consenso del 59 per cento che migliora del 6,3% la percentuale della rielezione del 2021 (52,7). Il sindaco di Benevento è l’unico a migliorare la sua performance elettorale.

Il governatore De Luca viene accreditato oggi di un consenso del 54,5%, nono miglior risultato tra i presidenti di Regione ma con il calo più consistente (-15%) rispetto al 69,5% della rielezione nel 2020. Il sindaco di Napoli si piazza al sedicesimo posto nella classifica nazionale del gradimento, con un 56,5 in calo di 6,4 punti rispetto al dato elettorale di due anni fa. Bisogna scendere molto più in basso per trovare gli altri tre sindaci delle città capoluogo campane: Vincenzo Napoli (Salerno) è al 67.mo posto, con un consenso del 50% (- 7,4 in due anni), Carlo Marino (Caserta) è 77.mo (48%, – 5, 7 in due anni), chiude l’avellinese Gianluca Festa, 83.mo nella classifica nazionale, con un gradimento del 44%, in calo di 7,5 punti rispetto all’elezione del 2019.